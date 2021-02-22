开学第一天 揭博高速为山区学校的孩子们点亮“微心愿”

广东省交通集团所属揭博高速大山志愿服务队再次来到揭西县良田乡岸洋小学，为老师和同学们送上“开学礼物”，兑现了去年冬至时孩子们许下的微心愿。

南方网讯（记者/黄绮铌 通讯员/粤交集宣 陆桥轩 高天赐 林洁）2月22日是开学第一天，广东省交通集团所属揭博高速大山志愿服务队再次来到揭西县良田乡岸洋小学，为老师和同学们送上“开学礼物”，兑现了去年冬至时孩子们许下的微心愿。

2020年冬至，在揭西县良田乡岸洋小学三年级的教室里，孩子们高兴地向揭博高速志愿者们说出了自己的心愿。

（揭博高速向岸洋小学捐赠6台空调及一批学习用品 摄影/高天赐）

“我想要一支自动铅笔。”

“我的心愿是能有一支钢笔，还有12种颜色的马克笔。”

“我想要一些黑色的圆珠笔和一个蓝色的书包。”

志愿者们对心愿卡进行整理、认领，帮助小朋友逐个实现心愿。

“我想课室里更加温暖。”一张心愿卡引起了志愿者们的注意。

(孩子们在心愿墙上写下自己的愿望 摄影/高天赐）

岸洋小学座落在揭西县海拔最高的岸洋村，这是一间“麻雀”小学，冬天气温在零度以下。据校长刘伟涛介绍，2021年1月气温最低到-6.3℃，创近年来历史新低。“每到三四月份，学校整日被大雾笼罩，十分湿冷。”

“山区的气候阴冷潮湿，真的很冷。”来自五华县河东镇的揭博高速党总支书记李远开深知山里学童的苦，他一边回忆起小时候，一边说道，刺骨的寒风常把手冻得红肿，上课时都是没办法拿笔写字的。“让他们不再饱受湿冻的苦。”他主动带头向岸洋小学捐款1000元。

他的热情感染了周围的许多员工，为此，揭博高速组织了一场“情暖岸洋与爱同行”募捐活动。仅仅5天时间，总共筹集到2万多元，并全部用于购买空调及学习用品。

看着空调搬进课室，三年级的刘嘉瑜同学高兴地说：“教室装了空调，冬天就不冷了，我们上课的时候再也不用搓手跺脚啦！”

(孩子们领到“心愿”礼物后开心地和志愿者合影 摄影/高天赐）

“点亮微心愿”是揭博高速志愿服务活动之一，即通过号召党员、团员认领心愿的形式为孩子们实现心愿，倡导广大党员、团员奉献爱心，帮助大山中的孩子们实现他们微小的心愿，让他们更安心地投入到学习中。

揭博高速志愿服务队成立5年来，始终坚持“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，立足当地、融入当地、服务当地。今后，揭博高速志愿服务还将继续走进大山、走进乡村校园，以实际行动帮助山里的孩子，为振兴乡村教育贡献交通人的力量。