2600个岗位集中放出！全省超130家会计师事务所联合34家高校专场招聘会助力稳就业

本次招聘会从9月28日启动，为期一个月。在此过程中，省、市注协还会配合开展职业分享会活动，并与毕业生实时互动，答疑解惑。

南方网讯 （记者/黄绮铌）今年，企业招聘、应届学生应聘，都遇到了前所未有的挑战。为积极响应省委省政府的号召，助力“六稳”工作、落实“六保”任务，解决高校大学生“就业难”和会计师事务所“用工难”的困境，广东省注册会计师协会牵头，联合广州、深圳等12个地级以上市注册会计师协会，对接34所高校举办“E路CPA勇往职前”广东省会计师事务所专场（网络）招聘会。

此次活动中，全省130家会计师事务所参与，共提供超过2600个岗位。目前全省有会计师事务所近千家、注册会计师过万人，2019年业务收入突破1百亿元，为广东乃至全国经济社会发展作出了积极贡献。

这是省注协第一次组织开展全省范围的专场招聘会，从9月28日启动，为期一个月。在此过程中，省、市注协还会配合开展职业分享会活动，并与毕业生实时互动，答疑解惑。

在形式方面，为配合新冠肺炎疫情防控工作需要，解决由于疫情毕业生需要封闭管理，用人单位和毕业生缺乏直接沟通联系渠道的问题，省注协创新思路，采用网上互动的方式举行本次招聘会，让学生足不出户就能多方对比并充分了解各地、各事务所、各岗位的招聘信息，实现招聘、应聘无界限。

广东省注册会计师协会穆慧姝秘书长表示，本次专场（网络）招聘会是广东注册会计师行业助力“六稳”“六保”的重要举措，旨在为事务所和毕业生“搭桥牵线”，搭建“共赢”平台，既为高校毕业生提供更多就业机会，也为注册会计师行业引进优秀人才。一方面引导各会计师事务所在科学分析预判经营形势、业务需要的前提下提出人才需求；另一方面对接高校鼓励应届毕业生投入注册会计师行业，为行业发展提供人才支撑。参加本次招聘会的130家会计师事务所囊括大中小各种规模，其中不乏国内知名品牌事务所和国际“四大”会计师事务所。同时，招聘会也得到了省内34家高校的大力支持，在校内进行宣传。

暨南大学管理学院黎文靖院长表示，广东省注册会计师协会举办本次专场网络招聘会对于高校和学生具有重要意义：一是通过构建会计师事务所和学生的信息沟通桥梁，降低了双方的信息搜寻成本，同时解决了需求方和供给方的问题，不仅实现了中央要求的保就业，而且有效促成了高质量就业；二是极大缓解了后疫情时代高校就业工作的难题，在很大程度上为高校解决了学生就业的后顾之忧，不仅节约了行政成本，而且使得高校能够投入更多的人力和物力投入到人才培养体系建设，并以此为契机鼓励更多的教师结合疫情的冲击，思考和探索如何将线上教学融入到传统的线下教学中，从而改进教学方法、有效提高教学质量，进而为广东省乃至全国经济发展输送更多的优秀人才；三是避免了大学生毕业即失业的尴尬，稳定了学生的就业预期，使之更加从容安排最后大学时光的学习计划，不至于为了就业四处奔波而耽误了学业。同时也有利于激发他们的感恩之心，更加珍惜来之不易的就业机会，不仅使得学生更加有动力学习更多的专业知识，提高专业胜任能力，同时也会增强学生的专业自豪感，使其更有动力履行好审计的神圣职责。

关于这次会计师事务所专场（网络）招聘会，普华永道中天会计师事务所广州分所负责人王斌表示，此次会计师事务所网络专场招聘会，为事务所及高校毕业生搭建了一个就业供需对接平台，它能够集中、高效地解决事务所的用人需求，这也是行业储备、培养人才，落实人才发展战略的重要举措。

中职信（广东）会计师事务所主任会计师聂铁良表示，通过服务企业、创造就业机会等“稳企业”措施、行动，实现了“稳就业”的目标。

一方面，注册会计师们通过解读、指导企业准确理解和运用国家税收优惠、财政补贴、金融支持、外汇、通关等相关政策，协助企业合理控制投资和经营管理成本；在合法的前提下，为企业做好报表增信和税务筹划安排，千方百计帮企业引入资金、资源，增收节支；协助企业加强内部控制建设，减少不合理的运营成本；指导企业聚焦主业，剥离不良不实资产，防范和化解了各种风险；通过开展防疫物资和惠民惠企政策执行的审计，确保国家支持企业的政策落地见效。

另一方面，注册会计师行业在解决就业方面作用明显。尽管大部分中小会计师事务所受疫情影响较大，但中注协近期的一项调查显示，疫情前后有78%事务所员工主动离职率无变化，95.58%的事务所2020年上半年未进行裁员，95.18%的事务所表示2020年下半年不计划裁员。在新增就业方面，注册会计师行业吸收应届毕业生也存在较大空间。

招聘会中，更有大量受益其中、反应热烈的学生们，其中华南师范大学应届毕业生刘兆龙说，“作为2020届毕业生，我们可以说真的撞上了‘最难毕业季’。受疫情的影响，许多用人单位都减少了今年的招聘人数，一些大型的招聘会也难以开展。往年这个时候我总能在网上看到各种各样的招聘信息，但今年真的寥寥无几。非常幸运，省注协举办了这场2020年会计师事务所（网络）专场招聘会。在疫情防控常态化的背景下，网络招聘会真的是一个很好的方式。这是一个很好的平台，将更多优质的就业机会汇总推到我们面前，令人眼前一亮，我已经准备好简历届时向心仪的单位投递。”