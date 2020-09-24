“暨南大学奥园教育基金”成立 探索教育公益新模式

9月23日，“暨南大学奥园教育发展基金”成立仪式暨教育公益论坛在暨南大学举行。

“梓文励志奖学金”揭牌仪式

9月23日，“暨南大学奥园教育发展基金”成立仪式暨教育公益论坛在暨南大学举行。南方网记者获悉，通过“暨南大学奥园教育发展基金”专项成立的“梓文励志奖学金”，是目前暨南大学学生奖励金额最高、涵盖面最广的奖学金。

探索人才培养新机制

据悉，此次成立的“暨南大学奥园教育发展基金”，拥有奖励金最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远等“四个最”标签。

暨南大学宋献中校长

暨南大学校长宋献中指出，“暨南大学奥园教育发展基金”的成立，既立足当下，又惠及长远，对改善学校办学、探索人才培养机制以及激励学子求学创新等方面发挥着重要作用。”

中国奥园集团董事会主席郭梓文

中国奥园集团董事会主席郭梓文表示，“中国奥园愿意尽己所能，持续推动暨南大学校际交换和访学项目、博士后人才创新发展、奖学奖教、学科建设与生命科学技术科研成果转化等，共同育一流人才、创一流成果、作一流贡献。”

同时，郭梓文呼吁更多的爱心组织和人士与中国奥园一起，共同聚焦贫困地区教育发展短板，不断组织实施教育扶贫全覆盖行动，为教育事业发展奉献爱心。

助力学子乘风破浪

本次活动还宣布通过“暨南大学奥园教育发展基金”专项成立“梓文励志奖学金”。该奖学金奖由三部分组成，分别是励志奖励专项、国外交流专项和博士后专项。

其中，“梓文励志奖学金（励志奖励专项）”，用于资助贫困学子的学习与生活，为学生提供学费和生活上的支持，鼓励学生自尊自立自强，专注学习。资助对象为符合条件的全日制本科新生，每年奖励50名符合条件的全日制本科新生，每人2万元。

“梓文励志奖学金（国外交流专项）”，以培养造就一批具有国际视野和国际竞争力的高素质创新人才为目的，用于资助在读全日制学生赴国外进行长短期交流访学（全球排名百强的高校优先），包括参加学校组织的校际交换项目修读专业类学分课程，并获得校方正式成绩单，时间不少于90天。每年资助20-30人，家庭贫困的学生优先。

“梓文励志奖学金（博士后专项）”，用于资助获批国家或广东省高层次人才资助计划的博士后，激励博士后潜心研究，勇攀科学高峰，提高博士后培养质量。资助对象为获批国家或广东省高层次人才资助计划的博士后，每年支出100万，资助高层次博士后人才10-20名。

事实上，在之前广受社会关注的因母亲重病欲放弃大学的农村女孩杨飘事件中，就已经有了“暨南大学奥园教育发展基金”的助力。根据学校相关政策，杨飘通过“绿色通道”领取了全套生活用品和学习用品。报到后，她很快收到了一份特别的“礼物”——“暨南大学奥园教育发展基金”将为她提供学费、住宿费、基本生活费等方面的全额资助，每年两万元，直至她完成学业。

奥园续写教育公益

在暨南大学新闻与传播学院名誉院长、教授、博士生导师范以锦看来，企业履行社会责任、参与“大公益”活动，是企业生存发展的必要条件，是企业提升品牌形象的重要途径。

作为国家的百年大计，教育领域的公益行动也是企业公益事业中的重要部分。尤其是在近年的精准扶贫之路上，品牌企业们秉持习近平总书记所提出的“扶贫必扶智”理念，加强对贫困地区基础教育的投入，致力于以扶助教育的方式阻断贫困的代际传递。

以中国奥园为例，自成立起，中国奥园就成立奥园慈善基金会，开展了“双十双百”精准扶贫工程、支教助学、“山海对话”教育公益活动。据2019年中国奥园CSR报告统计，中国奥园在精准扶贫、教育助学等公益领域投入达到约8000万。

资料显示，2016年起，中国奥园已连续三年赞助暨南大学“5A卓越引领计划”，截至目前，已累计为暨南大学捐赠3200万元。除此之外，今年以来，中国奥园集团还分别向中山大捐款500万，用于促进新疆喀什地区沙洲绿化、生态产业扶贫等；向华南师范大学捐款500万用于支教活动，帮助更多贫困地区的孩子健康成长；向广州大学教育发展基金会捐赠200万元，用于支持广州大学学术科研和人才培养。

在暨大“5A卓越引领计划”中，不仅仅是校内表彰和奖励，还有后续的培养教育活动，推动优秀学子更多地走出校园、走向社会，在实践中受教育、长才干。其本质是校企创新合作教育公益的新模式，通过教育基金平台，头部企业、知名高校牵手，社会、企业成为高校教育的课堂。在这种实践中，教育扶贫不仅回归扶智，而且与高校的产、学、研结合，对高校学生的就业、创业，都大有益处。